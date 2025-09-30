Giugliano fa prostituire la compagna di appena 16 anni organizzando gli incontri | arrestato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe indotto la giovanissima compagna a prostituirsi tra Castel Volturno (Caserta) e Giugliano in Campania (Napoli). La compagna di appena 16 anni. Avrebbe indotto la compagna di appena 16 anni a prostituirsi, in camere d’hotel o in luoghi appartati, e avrebbe trattenuto per sé i soldi. Con questa accusa è finito agli arresti domiciliari un uomo di 40 anni, destinatario di misura cautelare per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile; l’uomo è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, in esecuzione del provvedimento emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

