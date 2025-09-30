A Giugliano è stata celebrata la Giornata della Memoria in ricordo dei 13 martiri uccisi dai nazisti 80 anni fa. Scuole e istituzioni hanno sfilato in corteo per le vie del centro cittadino, per non dimenticare. Il corteo, partito da Piazza Matteotti, ha raggiunto Piazza Annunziata, dove è stata deposta una corona d’alloro davanti alla . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, celebrazioni nella giornata della memoria per il tredici martiri