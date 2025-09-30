Giugliano celebrazioni nella giornata della memoria per il tredici martiri
A Giugliano è stata celebrata la Giornata della Memoria in ricordo dei 13 martiri uccisi dai nazisti 80 anni fa. Scuole e istituzioni hanno sfilato in corteo per le vie del centro cittadino, per non dimenticare. Il corteo, partito da Piazza Matteotti, ha raggiunto Piazza Annunziata, dove è stata deposta una corona d’alloro davanti alla . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: giugliano - celebrazioni
Giugliano, 390 anni de “Lo cunto de li cunti”: questa sera le celebrazioni a Palazzo Palumbo
Il Novelliere. . San Matteo di grande festa per Salerno, tra celebrazioni religiose per il Santo Patrono e la quinta vittoria consecutiva per la Salernitana. I granata consolidano il primo posto vincendo a Giugliano 1-2 Nella nuova puntata di Salerno in 16:9, Stefa - facebook.com Vai su Facebook
Giorno della Memoria in Toscana: per non dimenticare. Le celebrazioni - Una data scolpita nella storia, una data nella quale venne rivelato al mondo l’orrore della Shoah, ... Come scrive lanazione.it
Giorno della Memoria, le celebrazioni - Apertura straordinaria, visita guidata gratuita e lo spettacolo teatrale "La mia vita prigioniera" al Museo della Deportazione e Resistenza. Segnala quotidiano.net