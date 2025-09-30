Giugliano arrestato 40enne | avrebbe costretto la compagna 16enne a prostituirsi

Giugliano. Avrebbe indotto la propria compagna, appena 16enne, a prostituirsi. Nel frattempo, si sarebbe occupato di procacciare clienti, organizzare incontri in hotel o in altri luoghi appartati, gestendo i proventi. È la grave accusa di cui dovrà rispondere un 40enne del posto, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano. Su disposizione del gip del Tribunale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, arrestato 40enne: avrebbe costretto la compagna 16enne a prostituirsi

