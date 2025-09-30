Giudice sul bilancio dell’Inter | Oaktree sta per mettere 100 milioni! C’è un aspetto di grande rilevanza

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il commento dell’esperto. Dall’ultimo comunicato sull’approvazione del bilancio emergono dettagli significativi riguardo al futuro infrastrutturale dell’ Inter. La proprietà Oaktree ha infatti annunciato un investimento di circa 100 milioni di euro destinato al miglioramento dei centri di allenamento del club, confermando l’ambizione di mantenere i nerazzurri ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e analizzato dall’esperto di economia applicata al calcio Alessandro Giudice, l’operazione sarà realizzata attraverso fondi gestiti direttamente da Oaktree Capital Management, con interventi su asset di proprietà del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

giudice sul bilancio dell8217inter oaktree sta per mettere 100 milioni c8217232 un aspetto di grande rilevanza

© Internews24.com - Giudice sul bilancio dell’Inter: «Oaktree sta per mettere 100 milioni! C’è un aspetto di grande rilevanza»

In questa notizia si parla di: giudice - bilancio

La Maddalena, Rosanna Giudice approva il bilancio 2025 del Parco - Ci sono voluti pochi giorni affinché Rosanna Giudice, la nuova presidente del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, approvasse il bilancio di previsione 2025, che è stato subito pubblicato ... Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Giudice Bilancio Dell8217inter Oaktree