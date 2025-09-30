Giudice sul bilancio dell’Inter | Oaktree sta per mettere 100 milioni! C’è un aspetto di grande rilevanza

. Il commento dell’esperto. Dall’ultimo comunicato sull’approvazione del bilancio emergono dettagli significativi riguardo al futuro infrastrutturale dell’ Inter. La proprietà Oaktree ha infatti annunciato un investimento di circa 100 milioni di euro destinato al miglioramento dei centri di allenamento del club, confermando l’ambizione di mantenere i nerazzurri ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e analizzato dall’esperto di economia applicata al calcio Alessandro Giudice, l’operazione sarà realizzata attraverso fondi gestiti direttamente da Oaktree Capital Management, con interventi su asset di proprietà del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

