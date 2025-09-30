Giudice sportivo | tre giornate a Jesus Rodriguez sanzioni per sei club di Serie A
Giudice sportivo, tre giornate di squalifica a Jesus Rodriguez del Como. Un turno di stop anche per Estupiñán: le decisioni ufficiali Stangata del giudice sportivo nei confronti di Jesus Rodriguez, esterno offensivo del Como classe 2001, espulso nella gara contro la Cremonese disputata sabato scorso allo stadio Sinigaglia. Il calciatore spagnolo è stato punito con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: giudice - sportivo
Un murale per Borsellino a pochi passi da via D'Amelio, è il preludio al centro sportivo dedicato al giudice
Squalifica Cambiaso, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: due giornate di stop per il terzino! Salta Genoa e il big match con l’Inter
Giudice Sportivo, squalifica Cambiaso: la decisione ufficiale su Juve-Inter
Stangata dal Giudice Sportivo per il giocatore del #Como Salterà la sfida contro la #Juve - X Vai su X
CALCIO - Decisione netta del giudice sportivo dopo i disordini sugli spalti #lafedelta #lholettosullafedelta #informazionelocale Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Stangata per Jesus Rodriguez: tre giornate di squalifica all'esterno del Como. Un turno a Estupinan - Vera e propria stangata da parte del giudice sportivo nei confronti di Jesus Rodriguez, esterno d'attacco del Como espulso nella gara contro la Cremonese. Riporta tuttomercatoweb.com
Squalifiche Serie A, tre giornate per Jesus Rodriguez, due per Fabregas: salteranno Como-Juventus, le decisioni del giudice sportivo - Squalifica pesante per l'esterno del Como dopo l'espulsione contro la Cremonese. Secondo msn.com