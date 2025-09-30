Giù la serranda dopo oltre mezzo secolo | chiude il ristorante Lorenzaccio
Cala il sipario su un’altra storica attività di Brescia. Dopo più di cinquant’anni, dalla cucina del ristorante Lorenzaccio non usciranno più i piatti tipici della tradizione toscana preparati da Mauro Puccini che, nel lontano 1973, insieme alla moglie Alba, fondò il locale di via Cipro.La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
