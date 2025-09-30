Dalle finestre di Palazzo d’Accursio si vedono le 20 tende sistemate sul Crescentone. Una mobilitazione per Gaza che continua, mentre la testa dei bolognesi si divide tra la preoccupazione per la missione della Global Sumud Flotilla, il boom di presenza a Làbas per Francesca Albanese, l’esclusione del team israeliano dal Giro dell’Emilia e le conseguenti parole di Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica ("Così si rischia un effetto propagazione"). E così il sindaco Matteo Lepore, intercettato tra i corridoi del Comune mentre in piazza Maggiore continua il presidio permanente sulla Palestina, interviene sul filo rosso (bianco, verde e nero) che lega Bologna alla Striscia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Emilia, il sindaco: "Giusto che sport e cultura prendano una posizione"