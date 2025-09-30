" La vita che salvate potrebbe essere la mia ". Suonano come un presagio le parole che James Dean, divo di Hollywood degli anni '50, pronunciò durante un'intervista pochi mesi prima di perdere la vita in un terribile incidente stradale. L'attore nato a Marion nell'Indiana, astro nascente della cinematografia americana, era già una star quando morì a soli 24 anni mentre stava ultimando le riprese del film "Il gigante". Accadeva 70 anni fa, il 30 settembre 1955. Da Broadway al cinema. Fu grazie a uno spot televisivo della Pepsi-Cola che James Dean si fece conoscere al grande pubblico nel 1950 ma Jimmy, così era soprannominato agli inizi della sua carriera, capì presto che per emergere avrebbe dovuto passare dal teatro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gioventù bruciata, la Porsche, l'Oscar. Il tragico destino di James Dean