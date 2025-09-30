giovanni minoli ospite ad anghiari

Arezzo, 30 settembre 2025 – Anghiari si appresta ad ospitare uno dei grandi protagonisti del giornalismo italiano. Venerdì 3 ottobre, alle ore 21:00, all'interno dell'Auditorium Mascagni è infatti in programma un incontro da non perdere con Giovanni Minoli, giornalista, scrittore, autore e conduttore, uno tra i volti più noti della televisione italiana. Durante la serata, Minoli ripercorrerà la sua lunga esperienza nel mondo dell'informazione e nella creazione di format televisivi che hanno lasciato un segno profondo nella storia della televisione pubblica italiana e non solo. L'appuntamento, dal titolo “A tu per tu con Giovanni Minoli”, è organizzato dall'associazione culturale di promozione sociale “Il Corsaro” con il patrocinio del Comune di Anghiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

