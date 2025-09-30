giovanili una vittoria azzurra nella doppia sfida con la lazio

Si conclude con una vittoria a testa la doppia sfida, a livello giovanile, dell’ultimo fine settimana tra Empoli e Lazio. Partiamo dalla terza giornata del campionato Under 16 di Serie A e B, con gli azzurrini di Polverini che al Centro Sportivo di Petroio a Vinci partono bene portandosi in vantaggio grazie ad una rete di Di Pede. I biancocelesti ospiti, però, non ci stanno e prima riescono a ristabilire la parità con Schettini e poi, all’ultimo secondo utile, a trovare addirittura il blitz con una rete di Grisari. Primo ko per l’Empoli, che resta quindi a 3 punti, mentre la Lazio vola a quota 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

