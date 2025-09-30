Giovani imprenditori italiani contro la retorica della paura | La vera battaglia è sociale ed economica

Un giovane imprenditore campano lancia un appello contro la narrativa dominante sulle tensioni internazionali e invita a non farsi condizionare dalla paura. «Ora basta – afferma Gianluca Iannotta, Ceo di Tublat – negli ultimi giorni non si parla d’altro che di un’Europa sotto assedio, con la Russia pronta ad attaccare. Ma la storia ci insegna che la politica internazionale non è mai una questione di buoni e cattivi: è sempre stata uno scontro di interessi». Secondo l’imprenditore, l’allarme costante sull’invasione imminente non fa altro che rafforzare la NATO, consolidare la leadership statunitense in Europa e giustificare scelte economiche che gravano direttamente sui cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giovani imprenditori italiani contro la retorica della paura: “La vera battaglia è sociale ed economica”

