Giornate Europee del Patrimonio oltre 2400 visitatori al MArRC
Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha accolto oltre 2400 visitatori in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, confermandosi punto di riferimento per la valorizzazione e la condivisione del patrimonio culturale.Il risultato di pubblico, registrato tra il 26 e il 28. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Galleria nazionale di Cosenza. . Immagini dalle Giornate Europee del Patrimonio, 27 e 28 settembre 2025. Oltre le mura, racconti da Palazzo Arnone L'evento è stato impreziosito dall'intervento di Rossana Baccari, direttrice della #GNC, dai racconti di Clau - facebook.com Vai su Facebook
Giornate Europee del Patrimonio, oltre mille presenze tra Caserta e Benevento - Scopri tutti i dettagli riguardo Giornate Europee del Patrimonio, oltre mille presenze tra Caserta e Benevento . Da casertaweb.com
Bormida Gotica: oltre venti beni tra Piemonte e Liguria aprono per le Giornate Europee del Patrimonio - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, viene presentato per la prima volta l’itinerario culturale e paesaggistico di Bormida Gotica. Lo riporta msn.com