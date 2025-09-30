Giornata Nazionale dei Locali Storici a Pisa

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre ricorre la ‘Giornata dei Locali Storici d’Italia’: iniziative con visite guidate, degustazioni e conferenze. La giornata è dedicata a far conoscere il patrimonio storico-culturale dei soci e costruire un percorso dei Locali Storici.Al Caffè dell’Ussero sito in Palazzo Agostini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale

Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, Latina aderisce

Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre

Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA

giornata nazionale locali storiciDue locali iconici di Verona protagonisti della Giornata dei Locali Storici d’Italia - Il 4 ottobre Verona sarà tra le protagoniste della quinta Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia, evento che unisce cultura e turismo ... Riporta veronaoggi.it

giornata nazionale locali storiciUna giornata per festeggiare i Locali Storici d'Italia: viaggio tra i luoghi simbolo d'Italia - Il 4 ottobre torna la Giornata nazionale: appuntamenti, tour, degustazioni per celebrare secoli di storia, arte e gusto. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Nazionale Locali Storici