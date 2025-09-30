Giornata mondiale dello spreco alimentare | il bilancio italiano resta critico

Dailynews24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 settembre 2025 si è tenuta a giornata mondiale dello spreco alimentare. Da quanto emerso da dati raccolti dall’Osservatorio Internazionale Waste Watcher (Osservatorio Internazionale Waste Watcher-Campagna Spreco Zero su elaborazioni DISTAL-Università di Bologna e Ipsos), sono 1,05 miliardi di tonnellate di cibo sprecate, 13 della produzione alimentare globale. Da questa analisi basata da dati . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

Giornata mondiale dello spreco alimentare, i dati in Italia - Oggi, 29 settembre, si celebra la Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle perdite e sugli sprechi alimentari. Segnala tg24.sky.it

giornata mondiale spreco alimentareGiornata contro lo spreco alimentare. PlanEat sperimenta un modello virtuoso a scuola - PlanEat ha condotto un esperimento contro lo spreco alimentare nella mensa scolastica di una scuola in provincia di Pavia con risultati molto positivi. Si legge su horecanews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Spreco Alimentare