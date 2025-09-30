Giornata mondiale del cuore | l' istituto ' Niccolini' partecipa all' iniziativa della Fondazione Monasterio

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cura del cuore si impara da piccoli. E' questo il messaggio che Monasterio ha scelto di lanciare in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, il 29 settembre, dedicando l’intera giornata all’educazione dei più giovani alla prevenzione e alla cardiorianimazione, tra incontri formativi e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale cuore istitutoGiornata mondiale del cuore: con la prevenzione evitabili quattro infarti su cinque (e non solo) - Attenzione ai fattori di rischio modificabili e a seguire le cure indicate dal medico. Da repubblica.it

giornata mondiale cuore istitutoGiornata mondiale cuore, Iss: quasi 8 uomini su 100 a rischio infarto o ictus entro 10 anni - In occasione della Giornata l’Istituto superiore di sanità ha diffuso i dati preliminari 2023- Lo riporta doctor33.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Cuore Istituto