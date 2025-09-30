giornata internazionale per l' alfabetizzazione l’impegno di mani tese in italia
Milano, 4 settembre 2025 - Ogni anno in Italia circa 130.000 minori abbandonano la scuola precocemente. Un dato che a livello internazionale si allarga, attestandosi a 272 milioni di bambini e adolescenti nel mondo che non frequentano nessun tipo di istituzione scolastica (2023).
"Istituita dall'Unesco quasi sessanta anni fa, la Giornata internazionale dell'alfabetizzazione richiama l'attenzione su una sfida ancora attuale: 754 milioni di adulti nel mondo non possiedono
