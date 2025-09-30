Giornata internazionale della nonviolenza perché si celebra il 2 ottobre
La Giornata internazionale della nonviolenza si celebra ogni anno il 2 ottobre, data di nascita di Mahatma Gandhi, padre dell’indipendenza indiana e simbolo universale della lotta pacifica contro l’oppressione. È stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere una cultura fondata sul dialogo, la tolleranza e la comprensione reciproca. L’obiettivo della ricorrenza è ricordare che la nonviolenza non è un atteggiamento passivo, ma una scelta attiva e concreta per risolvere i conflitti senza ricorrere alla forza. Giornata della nonviolenza: le radici storiche e filosofiche . 🔗 Leggi su Lettera43.it
