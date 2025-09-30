Giornata internazionale della nonviolenza | le iniziative per il 2 ottobre 2025
Ogni anno, il 2 ottobre, il mondo celebra la Giornata internazionale della nonviolenza, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare la nascita di Mahatma Gandhi e rilanciare il suo messaggio di resistenza pacifica. Non è solo una ricorrenza simbolica: in molte città italiane la data diventa occasione per trasformare piazze, spazi culturali e strade in luoghi di incontro, creatività e memoria. A Campi Bisenzio si terrà la Marcia per la Pace. A Campi Bisenzio, in Toscana, la ricorrenza sarà segnata da una Marcia per la Pace dedicata ai bambini vittime della guerra a Gaza. La manifestazione partirà alle 20:30 da piazza Gramsci e raggiungerà piazza Dante. 🔗 Leggi su Lettera43.it
