Giornata internazionale del caffè le regole per il riciclo del packaging in alluminio
Roma, 29 set. (Adnkronos) - Moka e tazzina, espresso al bar, cialde o capsule a casa, caffè freddo in lattina. Il caffè è un rito quotidiano per gli italiani. E ogni 1 ottobre, viene celebrato con la Giornata Internazionale del Caffè, lanciata per la prima volta nel 2015 in occasione di Expo Milano. Accanto alla varietà di modalità di consumo, altrettanto numerose sono le forme di confezionamento. Con l'alluminio che gioca un ruolo da protagonista: dalle capsule monodose alle lattine ready-to-drink, fino ai sottili foglietti che sigillano il caffè macinato. Ed è proprio qui che entra in gioco Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, impegnato ogni giorno a promuovere e rendere possibile il riciclo di questi imballaggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: giornata - internazionale
Giornata internazionale Mar Mediterraneo, dialogo tra i popoli e sostenibilità
Giornata Internazionale della Birra, venerdì 1? agosto eventi e degustazioni
Giornata Internazionale della Birra: le 10 tipologie più bevute in Italia
#29settembre / Oggi si celebra la Giornata internazionale di consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. A noi piace ricordare Tiziano Terzani che inserì questa preoccupazione nella sua riflessione più ampia sulle responsabilità che abbiamo com - facebook.com Vai su Facebook