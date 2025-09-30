Giornata internazionale del caffè | eventi e degustazioni firmati Morettino

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1° ottobre tutto il mondo celebra la Giornata internazionale del caffè e anche Morettino, storica torrefazione di Palermo, dà vita a una serie di attività che hanno come scopo quello di diffondere la cultura di questa bevanda, tanto diffusa quanto poco conosciuta e valorizzata.Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - internazionale

Giornata internazionale Mar Mediterraneo, dialogo tra i popoli e sostenibilità

Giornata Internazionale della Birra, venerdì 1? agosto eventi e degustazioni

Giornata Internazionale della Birra: le 10 tipologie più bevute in Italia

giornata internazionale caff232 eventiGiornata Internazionale del Caffè, CIAL promuove il riciclo dell’alluminio delle capsule - La Giornata Internazionale del Caffè, che si celebra ogni 1° ottobre, richiama l’attenzione anche sul ruolo degli imballaggi in alluminio utilizzati nel settore. Scrive ecodallecitta.it

giornata internazionale caff232 eventiGiornata internazionale del caffè, le regole per il riciclo del packaging in alluminio - Capsule, lattine e contenitori: CIAL racconta le buone pratiche per dare nuova vita al packaging del caffè ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Caff232 Eventi