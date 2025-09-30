Giornata del caffè | storia ricette e borghi italiani da vivere come in una serie tv

C'è una data che profuma di tostatura, che sa di chicchi macinati all'alba e di tazzine tintinnanti sui banconi dei bar. È il 1° ottobre, la Giornata Internazionale del Caffè, una celebrazione nata nel 2015 a Milano grazie all'International Coffee Organization e diventata subito patrimonio mondiale. Una festa che non riguarda solo la bevanda più amata al mondo – seconda per consumo solo all'acqua – ma tutto ciò che le gira attorno: il lavoro dei coltivatori, la filiera, la sostenibilità, i riti sociali, le storie collettive che si intrecciano attorno a un espresso, a un cappuccino, a un filtrato lungo ore.

