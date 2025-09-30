Giordano | Inter data per morta troppo presto assurdo sentenziare dopo cinque giornate Sullo scudetto dico questo

Le parole di Bruno Giordano, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Bruno Giordano ha parlato a La Nuova Sardegna dell’ultimo turno di  Serie A e dell’ Inter. CAMPIONATO PIU’ EQUILIBRATO – «Rispetto agli altri anni la lotta scudetto vede coinvolte anche Juventus e Milan, e forse anche la Roma. Tre squadre che si sono rinforzate. Per me Napoli e Inter continuano ad essere favorite. Nonostante ciò che pensa  Antonio Conte, è normale che gli azzurri, essendo campioni d’Italia, sono la formazione da battere ma hanno una Champions da giocare e questo ruba energie, sia mentali che fisiche». 🔗 Leggi su Internews24.com

