Giolito un riminese d’oro L’assistente di De Giorgi | Vincere ancora i Mondiali è un’emozione pazzesca

La festa nell’arena di Pasay City. Le foto di rito con la coppa. Poi tutti a mangiare la pizza. Il cielo è azzurrissimo sopra le Filippine: dopo l’oro della Nazionale italiana femminile di pallavolo allenata da Julio Velasco, domenica ai Mondiali è arrivata la fantastica doppietta con gli uomini guidati da ’Fefè’ De Giorgi. Un successo che parla anche riminese grazie a Nicola Giolito, 49 anni (compiuti da poco) che dal 2021 fa parte dello staff dell’Italvolley maschile. Ex giocatore, poi la lunga carriera da tecnico che l’ha portato ad allenare anche in Russia, Finlandia e Polonia, Nicola da 4 anni è assistente allenatore e preparatore atletico della nazionale maschile di pallavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

