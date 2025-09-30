Gioca il Napoli in Champions corse straordinarie metro linea 2 dopo la gara

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions League Napoli – Sporting Lisbona, in programma domani alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Complessivamente saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.

