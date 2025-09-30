Ginnastica ritmica esordio d’oro per Ginnica 96 | due titoli regionali a Venegono

Quicomo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ginnica 96 apre la stagione nel segno dei risultati al Campionato Regionale di Specialità Gold, andato in scena a Venegono il 27 settembre, confermando qualità tecnica e carattere dell’intero gruppo.Medaglie e podiIrene Bardellotto (Junior 1) firma una prova autorevole al cerchio e si laurea. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ginnastica - ritmica

Ginnastica ritmica, le Farfalle rompono il ghiaccio in Coppa del Mondo: bisogna rincorrere nell’all-around

Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali dei Mondiali 2025: Raffaeli e Dragas in spolvero

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli quarta nelle qualifiche dei Mondiali. Dragas insegue, Varfolomeev domina

ginnastica ritmica esordio d8217oroGinnastica Il quarto trofeo Tontini. Pioggia di medaglie per la Motto - Ottimo avvio di stagione per la società Raffaello Motto di Viareggio, che al 4° Trofeo Francesco Tontini di ginnastica ritmica ha collezionato ben undici podi nelle diverse categorie Gold. Segnala lanazione.it

Ginnastica ritmica, nuove rivelazioni: "Sofia Raffaeli costretta a stare in ginocchio dopo un esercizio sbagliato" - Dopo il caso Maccarani, l'ex guida tecnica delle "Farfalle" della ginnastica ritmica, sollevata dall'incarico dopo trent'anni, arrivano nuove pesanti accuse che riguardano il mondo della ginnastica. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Ritmica Esordio D8217oro