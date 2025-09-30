Ginnastica ritmica esordio d’oro per Ginnica 96 | due titoli regionali a Venegono
La Ginnica 96 apre la stagione nel segno dei risultati al Campionato Regionale di Specialità Gold, andato in scena a Venegono il 27 settembre, confermando qualità tecnica e carattere dell’intero gruppo.Medaglie e podiIrene Bardellotto (Junior 1) firma una prova autorevole al cerchio e si laurea. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Sabato 4 ottobre Open Day gratuito di ginnastica ritmica. Dalle 14.00 alle 15.30 vieni a scoprire i corsi della @virtusgiussano . Con il patrocinio @comune_carugo via delle Ginestre 2, Carugo #ginnasticaritmica #Sport #eventisportivi #comunecarugo - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica Il quarto trofeo Tontini. Pioggia di medaglie per la Motto - Ottimo avvio di stagione per la società Raffaello Motto di Viareggio, che al 4° Trofeo Francesco Tontini di ginnastica ritmica ha collezionato ben undici podi nelle diverse categorie Gold. Segnala lanazione.it
Ginnastica ritmica, nuove rivelazioni: "Sofia Raffaeli costretta a stare in ginocchio dopo un esercizio sbagliato" - Dopo il caso Maccarani, l'ex guida tecnica delle "Farfalle" della ginnastica ritmica, sollevata dall'incarico dopo trent'anni, arrivano nuove pesanti accuse che riguardano il mondo della ginnastica. Secondo ilmessaggero.it