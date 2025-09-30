Giletti ospita Scarpinato e lo attacca su via d’Amelio M5s | Indecente metodo vergognoso E annuncia interrogazione

Alta tensione nella puntata di lunedì de Lo Stato delle cose, il programma di Massimo Giletti su Rai 3. In trasmissione è andato in scena un duro scontro tra il conduttore e Roberto Scarpinato, ex magistrato e ora senatore del Movimento 5 stelle, con i pentastellati che accusano Giletti di aver “superato ogni limite di decenza giornalistica ” e annunciano un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai. Il tema è sempre quello delle indagini della Commissione parlamentare Antimafia sulla strage di via d’Amelio, con il centrodestra, guidato dalla presidente di FdI Chiara Colosimo, che accredita la ricostruzione secondo cui Paolo Borsellino fu ucciso perché voleva andare fino in fondo sul dossier “ Mafia e appalti ” del Ros dei carabinieri (escludendo quindi la cosiddetta “pista nera”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

