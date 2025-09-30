Giletti ospita Scarpinato e lo attacca su via d’Amelio M5s | Indecente metodo vergognoso E annuncia interrogazione
Alta tensione nella puntata di lunedì de Lo Stato delle cose, il programma di Massimo Giletti su Rai 3. In trasmissione è andato in scena un duro scontro tra il conduttore e Roberto Scarpinato, ex magistrato e ora senatore del Movimento 5 stelle, con i pentastellati che accusano Giletti di aver “superato ogni limite di decenza giornalistica ” e annunciano un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai. Il tema è sempre quello delle indagini della Commissione parlamentare Antimafia sulla strage di via d’Amelio, con il centrodestra, guidato dalla presidente di FdI Chiara Colosimo, che accredita la ricostruzione secondo cui Paolo Borsellino fu ucciso perché voleva andare fino in fondo sul dossier “ Mafia e appalti ” del Ros dei carabinieri (escludendo quindi la cosiddetta “pista nera”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: giletti - ospita
Massimo Giletti. . La scorsa settimana l’ex magistrato e senatore Roberto Scarpinato è finito nella bufera dopo le clamorose intercettazioni svelate da Lo Stato delle Cose in cui parlava dell’inchiesta Mafia e appalti e del giudice Paolo Borsellino con l’ex colleg - facebook.com Vai su Facebook
FLASH! DOPO LE POLEMICHE, ARRIVA IL FACCIA A FACCIA - ROBERTO SCARPINATO, EX MAGISTRATO ORA SENATORE 5 STELLE, SARA' OSPITE DI MASSIMO GILETTI LUNEDI' A "LO STATO DELLE COSE". PROPRIO IL PROGRAMMA DI RAI3 AVE - X Vai su X
Giletti ospita Scarpinato e lo attacca su via d’Amelio. M5s: “Indecente, metodo vergognoso”. E annuncia interrogazione - Alta tensione nella puntata di lunedì de Lo Stato delle cose, il programma di Massimo Giletti su Rai 3. Scrive ilfattoquotidiano.it
Non cadiamo nel ‘gioco’: Scarpinato e Natoli non hanno cercato di accordarsi per dire il falso - Attenzione al “cambio di prospettiva ” costruito ad arte dai campioni della destra e dai loro megafoni: da Charlie Kirk a Roberto Scarpinato senza soluzione di continuità. Riporta ilfattoquotidiano.it