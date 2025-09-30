Giglio gravi due sub | trasferiti in camera iperbarica

Isola del Giglio, 30 settembre 2025 – Paura all’isola del Giglio. Due sub, di 36 e 42 anni, sono stati trasportati in gravissime condizioni all’ospedale di Grosseto dopo una immersione. È successo intorno alle 14 a Cala Bassetti. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto in mare e perché sia scattata l’emergenza. L’allarme al 112 è arrivato alle 14:23. Da subito si è capito che si trattava di qualcosa di grave. Una motovedetta della Guardia Costiera è arrivata sul posto e li ha trasportati rapidamente sulla terraferma, dove erano già pronti gli altri soccorritori. Sul posto un’ambulanza della Misericordia del Giglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it