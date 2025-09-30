Gigantesca buca sul lungomare Falcone-Borsellino l' appello | Fate qualcosa qualcuno prima o poi ci finirà dentro
Con il passare dei giorni, delle settimane e con le prime acque, questa benedetta buca che ormai è diventata una immensa fossa che con il passare del tempo andrà sempre più sprofondando, nella speranza che nessuno si faccia del male. Ricordo che siamo sul lungomare lato pista ciclabile e la sera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
