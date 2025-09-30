Giavacrolla scuola | 3 morti38 dispersi
11.07 In Indonesia, tre ragazzi sono morti nel crollo di una scuola islamica nella città di Sidoarjo, nella Giava orientale. Altri 38 sono intrappolati sotto le macerie. Gli studenti hanno tra i 12 e i 17 anni. Si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto. Vi sarebbero dei sopravvissuti in quanto sono state sentiti "pianti e grida" provenire dai resti del palazzo. Lo ha riferito il capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya,Nanang Sigit. "Bisogna procedere con cautela poiché l'edificio crollato è instabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: giavacrolla - scuola
Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare/ Trama e cast del film comico della saga cult, oggi 30 agosto 2025 - Tutto da rifare è il terzo capitolo della saga sui poliziotti più pazzi del cinema Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare, film su Italia ... Da ilsussidiario.net