Giavacrolla scuola | 3 morti38 dispersi

11.07 In Indonesia, tre ragazzi sono morti nel crollo di una scuola islamica nella città di Sidoarjo, nella Giava orientale. Altri 38 sono intrappolati sotto le macerie. Gli studenti hanno tra i 12 e i 17 anni. Si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto. Vi sarebbero dei sopravvissuti in quanto sono state sentiti "pianti e grida" provenire dai resti del palazzo. Lo ha riferito il capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya,Nanang Sigit. "Bisogna procedere con cautela poiché l'edificio crollato è instabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it