giarre denunciato un uomo per rogo illecito di rifiuti

Controlli ambientali dei Carabinieri. Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che continuano a presidiare il territorio con l'obiettivo di garantire il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. L'intervento a Santa Maria La Strada. Nel corso di un servizio di controllo, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno denunciato un 33enne di Mascali per combustione illecita di rifiuti. La pattuglia era stata allertata dalla Centrale Operativa a seguito di una segnalazione di incendio in un fondo agricolo situato nella frazione giarrese di Santa Maria La Strada.

