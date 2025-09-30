Giardino ’Bologna dovunque’ | Una sorpresa anche per me

Un viaggio a fumetti dentro Bologna, tra scorci reali e immaginazione. È quello che propone Bologna dovunque, la mostra dedicata a Vittorio Giardino, inaugurata ieri in Salaborsa e visitabile fino al 18 ottobre. Promossa da Anafi con il sostegno del Comune e delle Istituzioni Biblioteche, l’esposizione raccoglie 57 tavole, tra edite e inedite, in cui la città appare come sfondo, protagonista o dettaglio. All’inaugurazione l’autore ha raccontato il legame con Bologna: portici, cortili, torri e vicoli. "La tavolozza dei miei colori è influenzata in maniera totale da Bologna, dall’ocra chiara al rosso bruno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

