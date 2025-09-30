Gianni Agnelli il testamento segreto che può cambiare l' eredità Tradite le sue volontà al figlio Edoardo il 25% della Dicembre
Dieci righe scritte a penna. Sotto, la data: 20 gennaio 1998. E la firma: Gianni Agnelli. A distanza di 22 anni dalla morte dell?Avvocato, e nel pieno della disputa sulla sua eredità,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Corriere della Sera. . La copia di un testamento olografo di Gianni Agnelli fu trovato e sequestrato dalla guardia di finanza di Torino - nell'inchiesta sull'eredità della vedova dell'Avvocato, Marella Caracciolo - e ora i legali di Margherita Agnelli chiedono che ve
Spunta un testamento segreto di Gianni Agnelli a favore di Edoardo. Ecco l’arma a sorpresa di Margherita nella causa sull’eredità - Il documento autografo del 1998 con cui l’Avvocato nomina erede suo figlio Edoardo, poi scomparso nel 2000, senza citare il nipote John Elkann potrebbe far rientrare in gioco sulla Dicembre la figlia ... Come scrive milanofinanza.it
“Non doveva andare a John Elkann”: spunta un testamento segreto di Gianni Agnelli - Scoperto un testamento segreto di Gianni Agnelli: il documento rimasto nascosto per 27 anni potrebbe cambiare gli equilibri dell'eredità. Scrive newsmondo.it