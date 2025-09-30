Gianluigi Trovesi | al Monk la storia del jazz italiano
Dopo una brillante stagione estiva fra la rassegna "Jazz in vigna" a Santa Venerina, piena di sold out, e i concerti catanesi per il Catania Summer Fest, l'associazione culturale Algos è pronta al varo della stagione autunnale-invernale 2025 del Monk Jazz Club, il jazz club di Palazzo Scammacca.
Enrico Intra, Gianluigi Trovesi, Paolo Tomelleri, Franco Ambrosetti, Claudio Angeleri, Marco Mariani, Tony Arco, la small band diretta da Luca Missiti e molti altri musicisti si cimenteranno in un tributo al grande trombettista jazz scomparso lo scorso gennaio
Claude Tchamitchian e Gianluigi Trovesi Orobico Quintet alla Casa del Jazz
La nuova stagione del Monk Jazz Club di Catania apre con Gianluigi Trovesi, la storia del jazz italiano
Gianluigi Trovesi porta il jazz alle Terme di Caracalla: reunion con Damiani e Fioravanti - Stasera Trovesi, bergamasco, classe 1944, farà ai romani amanti del jazz un piccolo regalo: riunirà sul palco del Teatro del Portico delle Terme di Caracalla (Via Antoniniana 14, oggi, ore 21) il trio