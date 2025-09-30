Giancarlo Devasini | l' incendio in azienda la carriera come chirurgo Come è nata Tether che lo ha reso miliardario

La sua parabola inizia con un bisturi in mano e oggi lo vede come uno degli uomini più discussi del mondo delle criptovalute. Giancarlo Devasini, torinese, classe 1964, è la mente finanziaria dietro Tether, la stablecoin che ha ridisegnato il mercato digitale e che da sola muove volumi paragonabili a quelli delle più grandi banche internazionali. Ma la sua storia è tutt'altro che lineare. Dal bisturi al business informatico. Dopo la laurea in Medicina a Milano nel 1990, Devasini sceglie la chirurgia estetica. Resiste poco: due anni appena. Motivi etici, racconta. Non riusciva ad accettare la logica di un settore che gli sembrava trasformare la medicina in una vetrina di desideri da assecondare a ogni costo.

