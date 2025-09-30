Giallo a Roma | uomo trovato morto nel giardino di un palazzo

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giallo a Roma dove un uomo di 48 anni è stato trovato morto in un giardino. Il corpo senza vita è stato scoperto poco prima delle 14 di lunedì 29 settembre nella zona dei Colli Portuensi. La vicenda, però, è avvolta dal mistero.Il corpo è stato scoperto all'altezza di vicolo di Val Tellina. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giallo - roma

Roma, ecco la nuova maglia: torna il giallo e il rosso dei primi anni 90

Roma, giallo su morte Adriano Gneo: cade da terrazza durante lite e muore, si indaga per omicidio

Roma, Andrea Gneo morto a 48 anni dopo la caduta dal balcone: la lite con un altro uomo e il giallo di un debito da 60mila euro

giallo roma uomo trovatoRoma, giallo al porto di Civitavecchia: chef di bordo trovato morto in mare - (Adnkronos) – Il corpo di un uomo è stato rinvenuto oggi, sabato 27 settembre, nelle acque del porto di Civitavecchia, in provincia di Roma. Come scrive lacronacadiroma.it

giallo roma uomo trovatoGiallo a Roma: trovato cadavere di un uomo in un terreno - Un cadavere è stato trovato nel pomeriggio in un terreno nella periferia di Roma. Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giallo Roma Uomo Trovato