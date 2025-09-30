Ghost of Yotei Vs Assassin’s Creed Shadows in un video confronto dedicato alla grafica

Un nuovo video confronto di ElAnalistadeBits è dedicato interamente a Ghost of Yotei ed Assassin’s Creed Shadows, due giochi che si contendono l’attenzione dei fan degli open world ambientati nel Sol Levante, con la grafica che è come prevedibile uno degli aspetti più osservati. Il video in questione confronta di conseguenza i due giochi sotto molteplici punti di vista visivi e tecnici. Il raffronto parte dai modelli dei personaggi, mostrando differenze nel dettaglio poligonale e nelle texture, fino ad arrivare alla fisica dei vestiti e al modo in cui i giochi gestiscono movimenti e interazioni con l’ambiente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

