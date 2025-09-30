Ghost of Yotei Vs Assassin’s Creed Shadows in un video confronto dedicato alla grafica

Game-experience.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo video confronto di ElAnalistadeBits è dedicato interamente a Ghost of Yotei ed Assassin’s Creed Shadows, due giochi che si contendono l’attenzione dei fan degli open world ambientati nel Sol Levante, con la grafica che è come prevedibile uno degli aspetti più osservati. Il video in questione confronta di conseguenza i due giochi sotto molteplici punti di vista visivi e tecnici. Il raffronto parte dai modelli dei personaggi, mostrando differenze nel dettaglio poligonale e nelle texture, fino ad arrivare alla fisica dei vestiti e al modo in cui i giochi gestiscono movimenti e interazioni con l’ambiente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

ghost of yotei vs assassin8217s creed shadows in un video confronto dedicato alla grafica

© Game-experience.it - Ghost of Yotei Vs Assassin’s Creed Shadows in un video confronto dedicato alla grafica

In questa notizia si parla di: ghost - yotei

Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima

Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch

Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori

ghost of yotei vsGhost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows: un video confronto dice chi ha la grafica più bella - Ghost of Yotei è la seconda grande avventura su suolo giapponese in arrivo quest'anno: Assassin's Creed Shadows ha anticipato Sony di vari mesi. Si legge su multiplayer.it

ghost of yotei vsGhost of Yotei Vs Assassin’s Creed Shadows in un video confronto dedicato alla grafica - Un nuovo video confronto di ElAnalistadeBits è dedicato interamente a Ghost of Yotei ed Assassin’s Creed Shadows, due giochi che si contendono l’attenzione dei fan degli open world ambientati nel Sol ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ghost Of Yotei Vs