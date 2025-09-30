Ghost of Yotei Sucker Punch ha pubblicato l’aggiornamento del day one con tante novità

Ghost of Yotei, attesa esclusiva PS5 firmata Sucker Punch, sarà disponibile dal 2 ottobre ma ha già ricevuto la patch del day one che porta il gioco alla versione 1.006, introducendo nel gioco una gran quantità di novità e migliorie. Si tratta infatti di un update che non si limita a risolvere problemi tecnici, ma che affina l’esperienza sotto ogni aspetto, dimostrando la volontà dello studio di presentare un prodotto il più rifinito possibile. Sul fronte tecnico, la patch migliora il rendering ambientale, l’illuminazione e la stabilità del ray tracing, oltre a ottimizzare le missioni con numerosi personaggi a schermo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ghost of Yotei, Sucker Punch ha pubblicato l’aggiornamento del day one con tante novità

In questa notizia si parla di: ghost - yotei

