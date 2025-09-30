Ghost of Y?tei la recensione di un viaggio nel dolore
L’attesa è finita: Ghost of Y?tei è finalmente arrivato su PlayStation 5, portando con sé l’eredità pesante di uno dei titoli più amati della scorsa generazione. Non si tratta però di un semplice seguito: il nuovo capitolo firmato Sucker Punch immerge il giocatore in un Giappone inedito, quello dell’Hokkaid? del XVII secolo, dove natura selvaggia e tradizioni antiche si fondono in un open world ricco di dettagli. La protagonista, Atsu, è una giovane mercenaria orfana che trasforma il dolore della perdita in una ricerca di vendetta e identità. Ciò che rende l’esperienza davvero unica è l’incredibile comparto artistico e grafico, capace di trasformare ogni sessione di gioco in un viaggio visivo e culturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
