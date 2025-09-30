GHO Capital vende VISUfarma a Lupin

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- Londra, Mumbai, 29 settembre 2025: Global Healthcare Opportunities, o GHO Capital Partners LLP (“GHO”), investitore europeo specializzato nel settore healthcare globale, è lieta di annunciare la vendita di VISUfarma, azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia, al gruppo farmaceutico leader a livello globale Lupin Limited (Lupin). VISUfarma è stata creata da GHO Capital nel 2016 dall'unione dell'azienda italiana VISUfarma,, con le attività commerciali europee di Nicox S.A. Dal suo investimento iniziale nell'ambito del Fondo I, GHO ha investito nella crescita della società trasformandola in uno dei leader europei nel settore dei farmaci oftalmici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

gho capital vende visufarma a lupin

© Iltempo.it - GHO Capital vende VISUfarma a Lupin

In questa notizia si parla di: capital - vende

gho capital vende visufarmaGHO Capital vende VISUfarma a Lupin - Londra, Mumbai, 29 settembre 2025: Global Healthcare Opportunities, o GHO Capital Partners LLP (“GHO”), investitore europeo specializzato nel ... Secondo iltempo.it

Lupin rafforza la sua attività globale di oftalmologia specialistica con l'acquisizione di VISUfarma da GHO Capital - Lupin Limited (Lupin), azienda farmaceutica leader a livello mondiale (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN. Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Gho Capital Vende Visufarma