- Londra, Mumbai, 29 settembre 2025: Global Healthcare Opportunities, o GHO Capital Partners LLP (“GHO”), investitore europeo specializzato nel settore healthcare globale, è lieta di annunciare la vendita di VISUfarma, azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia, al gruppo farmaceutico leader a livello globale Lupin Limited (Lupin). VISUfarma è stata creata da GHO Capital nel 2016 dall'unione dell'azienda italiana VISUfarma,, con le attività commerciali europee di Nicox S.A. Dal suo investimento iniziale nell'ambito del Fondo I, GHO ha investito nella crescita della società trasformandola in uno dei leader europei nel settore dei farmaci oftalmici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - GHO Capital vende VISUfarma a Lupin