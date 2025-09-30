GHO Capital vende VISUfarma a Lupin
- Londra, Mumbai, 29 settembre 2025: Global Healthcare Opportunities, o GHO Capital Partners LLP (“GHO”), investitore europeo specializzato nel settore healthcare globale, è lieta di annunciare la vendita di VISUfarma, azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia, al gruppo farmaceutico leader a livello globale Lupin Limited (Lupin). VISUfarma è stata creata da GHO Capital nel 2016 dall'unione dell'azienda italiana VISUfarma,, con le attività commerciali europee di Nicox S.A. Dal suo investimento iniziale nell'ambito del Fondo I, GHO ha investito nella crescita della società trasformandola in uno dei leader europei nel settore dei farmaci oftalmici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
**III e IV palazzo uffici ''passano di mano'':** ***Fondo Atlantic 1 vende immobili a San Donato Milanese per 22 milioni di euro***. **DeA Capital Real Estate** ha **accettato una proposta irrevocabile** di acquisto per gli ultimi tre immobili cielo-terra del sito di - facebook.com Vai su Facebook
Partners Group studia la vendita di Telepass Tra gli interessati investitori internazionali come Antin, Stonepeak, Bain Capital e Advent https://aifi.it/it/private-capital-today/Partners-Group-studia-la-vendita-di-Telepass… #fondo #privateequity #cessione #operaz - X Vai su X
