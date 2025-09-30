GF ultime news oggi | Giulia rapita da bambina Benedetta e Giulio sospetti primo scontro

Primo giorno nella Casa del Grande Fratello 2025 per i 12 concorrenti appena entrati in gioco. Nel corso della prima puntata, in onda il 29 settembre 2025, hanno varcato la porta rossa i gieffini di questa edizione e sembra che nella prossima ne entreranno altri. Nel frattempo, ecco che questi generano già i primi colpi di scena. Tra le ultime news vediamo Giulia Soponariu che fa una confessione sconvolgente sulla sua infanzia, generando una reazione da parte della regia. C’è poi una presunta prima coppia che starebbe nascendo e poi una lite che vede protagonista Grazia Kendi. Ma vediamo insieme nel dettaglio le notizie dell’ultima ora. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - GF ultime news oggi: Giulia rapita da bambina, Benedetta e Giulio sospetti, primo scontro

GF, Helena emoziona con una dedica a Javier: 'Mi sorprendi con dolcezza e presenza' - Helena ha rivolto un dolce pensiero al fidanzato Javier sui social, e i fan si sono commossi ricordando com'è iniziata tra loro ... Segnala it.blastingnews.com

GF, Grazia perde le staffe con i coinquilini: 'Non mangio la cipolla ma mi adatto' (Video) - Nella casa del GF è scoppiata la prima discussione a causa del pranzo. Scrive it.blastingnews.com