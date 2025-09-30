GF 2025 Anita e Donatella inaugurano la nuova Casa

Sbircialanotizia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli occhi degli spettatori tornano a puntarsi sullo storico reality: con l’apertura della nuova stagione, due volti inediti varcano la soglia della celebre Casa. Sbircia la Notizia Magazine, in sinergia con Adnkronos, era presente ai blocchi di partenza per raccontarvi sensazioni e aspettative senza filtri. Prima serata carica di energia Il debutto del Grande Fratello . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gf 2025 anita donatellaPuglia protagonista al Grande Fratello 2025: tra i concorrenti Anita, Francesco e Donatella, figlia di un pentito di mafia - La nuova edizione del reality condotto da Simona Ventura accoglie tre pugliesi: oltre alla casalinga barese Donatella Mercoledisanto, con una storia personale non indifferente, ci sono la tatuatrice d ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

gf 2025 anita donatellaDonatella Mercoledisanto e Omer Elomari fanno il loro ingresso nella Casa - Pronta in passerella c'è Donatella, una spumeggiante donna pugliese, intenzionata a portare gioia e ... Si legge su grandefratello.mediaset.it

