Gestiva rifiuti provenienti da fuori regione | scatta sequestro in un’azienda
Un importante intervento della Polizia Municipale di Roccadaspide ha portato alla luce un presunto caso di gestione illecita di rifiuti nel territorio comunale, precisamente nella frazione di Fonte. Il sito è stato scoperto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio. Gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Rifiuti da fuori regione stoccati a Roccadaspide: blitz della Municipale, scatta il sequestro - Un presunto centro di gestione illecita di rifiuti è stato scoperto nella frazione Fonte di Roccadaspide grazie a un’operazione della polizia municipale. Secondo msn.com