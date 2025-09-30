Gestione paesaggi naturali e culturali Inaugurato l’Osservatorio dinamico

Un osservatorio che mappi in maniera dinamica il paesaggio romagnolo, e di Ravenna in particolare, inteso come spazio fisico strettamente interconnesso a quello antropico e culturale. Ha la sua sede a Faenza, il gruppo di lavoro si è costituito e ora manca solo il via libera della Regione che arriverà a breve: così è stato inaugurato ieri a Ravenna presso Palazzo Rasponi dalle Teste, ’l’Osservatorio dinamico del paesaggio romagnolo’, un’istituzione inquadrata nei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e sorta in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna, che mira a costituirsi come strumento di monitoraggio costante del territorio romagnolo, inteso come sistema ecologico-economico-culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gestione paesaggi naturali e culturali. Inaugurato l’Osservatorio dinamico

