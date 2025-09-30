Gerusalemme auto si scaglia contro civili | due feriti | Israele | Trovati documenti che provano il legame della Flotilla con Hamas | La replica | Solo propaganda

Il premier israeliano accetta il piano di pace Usa ma precisa: "Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina". Secondo il quotidiano americano Politico, Hamas risponderà alla proposta entro qualche giorno. Cgil: "Pronti allo sciopero generale in caso di attacco alla Flotilla". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gerusalemme, auto si scaglia contro civili: due feriti | Israele: "Trovati documenti che provano il legame della Flotilla con Hamas" | La replica: "Solo propaganda"

Attentato a Gerusalemme, la folla in fuga dagli spari: il video della dashcam di un'auto

Durante l’attentato a Ramot Junction, a Gerusalemme, un tassista con una fermezza sorprendente non fugge, ma reagisce. Secondo quanto ricostruito, ha immediatamente aperto la portiera e aiutato una donna anziana a scendere dall’auto per metterla in sal - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Attentato a Gerusalemme, ci sono vittime. Katz ad Hamas: "Rilasciate gli ostaggi". Smotrich chiede lo smantellamento dell'Autorità nazionale palestinese #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2025/09/08/attacco-a-gerusale - X Vai su X

Israele, dimostranti bruciano auto e cassonetti sotto casa di Netanyahu. Ben-Gvir: “Terrorismo” - Cassonetti e pneumatici sono stati incendiati a Gerusalemme questa mattina per protestare contro Benjamin Netanyahu e il mancato accordo per riportare in Israele gli ostaggi ancora trattenuti nella ... Da ilfattoquotidiano.it

Terrore a Gerusalemme: sparatoria contro autobus e auto, morti e feriti in città - Momenti di terrore a Gerusalemme, dove due attentatori hanno aperto il fuoco contro un autobus e diverse auto in transito. Lo riporta la7.it