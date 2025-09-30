Gerusalemme auto contro civili | due ragazzi feriti | Israele | Trovati documenti che provano il legame della Flotilla con Hamas | La replica | Solo propaganda

Il premier israeliano accetta il piano di pace Usa ma precisa: "Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina". Secondo il quotidiano americano Politico, Hamas risponderà alla proposta entro qualche giorno. Cgil: "Pronti allo sciopero generale in caso di attacco alla Flotilla". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gerusalemme, auto contro civili: due ragazzi feriti | Israele: "Trovati documenti che provano il legame della Flotilla con Hamas" | La replica: "Solo propaganda"

Attentato a Gerusalemme, la folla in fuga dagli spari: il video della dashcam di un'auto

Gerusalemme, auto si scaglia contro civili: due feriti | Israele: "Trovati documenti che provano il legame della Flotilla con Hamas" | La replica: "Solo propaganda"

