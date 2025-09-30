Gerry Scotti non c’è più fan in lacrime | non se lo aspettava nessuno
Gerry Scotti non c’è più: è stato fatto fuori! I fan non riescono a crederci, nessuno si aspettava questo improvviso colpo di scena Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità che riguardano Gerry Scotti. Milioni di telespettatori erano rimasti sorpresi nel non vederlo al suo posto abituale, e adesso sembrerebbe venuta a galla tutta la. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: gerry - scotti
Gerry Scotti sfida Stefano De Martino: la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time
Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna
GERRY SCOTTI: “NON HO RUBATO IL POSTO A STRISCIA. DE MARTINO? I BELLI SONO AVVANTAGGIATI”
Gialappa's Band. . Vi ricordate di Gerry Scotti a Mai dire Gol? - facebook.com Vai su Facebook
Veronica vince 200mila euro a La ruota della fortuna, Gerry Scotti si commuove per l'emozione: "Sono felice" - X Vai su X
Perché non c’è Gerry Scotti a Tu si qui vales?/ “Devo fare tante altre cose” - La verità sull'addio del conduttore alla celebre trasmissione Mediaset ... Scrive ilsussidiario.net
Gerry Scotti e Samira Lui si commuovono per la vincita da 200mila euro a "La Ruota della Fortuna" - Grandissima emozione di fronte al trionfo di Veronica, giovane operaia della provincia di Udine A "La Ruota della Fortuna" Gerry Scotti e Samira Lui si lasciando andare all'emozione di fronte alla vin ... Scrive msn.com