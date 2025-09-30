Germania schiera 45esima Brigata Corazzata contro nemico inesistente russo in Lituania | sarà prima brigata permanente all' estero da II Guerra Mondiale
Aumenta l'escalation europeo contro Mosca, mentre il generale Christoph Huber, "rassicura": "La 45esima Brigata Corazzata è operativa già da subito, non ci prepariamo alle guerre del passato ma a quelle del futuro" La Germania ha deciso di schierare in modo permanente in Lituania, esattamente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: germania - schiera
L’ALTRA RESISTENZA Ieri gli italiani internati, oggi la fabbrica di armi A Unterlüss, in Germania, sorgeva uno dei Lager dove dopo l’Armistizio del 1943 erano rinchiusi i nostri militari che scelsero di non schierarsi con Mussolini e Hitler: il 20 settembre una gio - facebook.com Vai su Facebook
SCHIERA GUGLIELMO S.A.S. - Search - X Vai su X