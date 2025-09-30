Germania condannato per spionaggio l’ex collaboratore dell’eurodeputato AfD Maximilian Krah
Il Tribunale regionale superiore di Dresda ha condannato Jian G., ex collaboratore del deputato dell’ AfD Maximilian Krah, a quattro anni e nove mesi di reclusione per aver agito come agente dei servizi segreti cinesi. I giudici hanno riconosciuto la gravità delle accuse, ritenendo provato che l’imputato avesse sfruttato la sua posizione di assistente parlamentare per raccogliere e trasmettere informazioni riservate. Durante i cinque anni trascorsi nello staff di Krah, avrebbe avuto accesso a riunioni e documenti sensibili, poi condivisi con referenti cinesi, chiamati nelle comunicazioni « grande fratello ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
