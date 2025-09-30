Germania condannato per spionaggio l’ex collaboratore dell’eurodeputato AfD Maximilian Krah

Lettera43.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale regionale superiore di Dresda ha condannato Jian G., ex collaboratore del deputato dellAfD Maximilian Krah, a quattro anni e nove mesi di reclusione per aver agito come agente dei servizi segreti cinesi. I giudici hanno riconosciuto la gravità delle accuse, ritenendo provato che l’imputato avesse sfruttato la sua posizione di assistente parlamentare per raccogliere e trasmettere informazioni riservate. Durante i cinque anni trascorsi nello staff di Krah, avrebbe avuto accesso a riunioni e documenti sensibili, poi condivisi con referenti cinesi, chiamati nelle comunicazioni « grande fratello ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

germania condannato per spionaggio l8217ex collaboratore dell8217eurodeputato afd maximilian krah

© Lettera43.it - Germania, condannato per spionaggio l’ex collaboratore dell’eurodeputato AfD Maximilian Krah

In questa notizia si parla di: germania - condannato

germania condannato spionaggio l8217exCondannato per spionaggio ex assistente eurodeputato Afd - , è stato condannato a una pena di quattro anni e nove mesi di carcere per spionaggio. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Germania Condannato Spionaggio L8217ex