Geppi Cucciari conduce il premio Mattia Torre al Teatro dell' Unione

Il 3 e il 4 ottobre al Teatro dell'Unione di Viterbo, Ceppi Cucciari conduce la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Mattia Torre.L'evento culturale, che premia i nuovi talenti under 35, è organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con la famiglia e gli amici di Torre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it