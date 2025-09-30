Geppi Cucciari conduce il premio Mattia Torre al Teatro dell' Unione
Il 3 e il 4 ottobre al Teatro dell'Unione di Viterbo, Ceppi Cucciari conduce la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Mattia Torre.L'evento culturale, che premia i nuovi talenti under 35, è organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con la famiglia e gli amici di Torre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Al teatro Unione il Premio Mattia Torre, scelti i sette finalisti: Geppi Cucciari conduce la doppia serata
Premio "Mattia Torre", selezionati i finalisti. Geppi Cucciari conduce le serate finali - Sono stati selezionati dalla giuria composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Luca Vendruscolo, i sette finalisti della prima edizione del Premio ... orvietonews.it scrive
Premio “Mattia Torre”: il programma delle serate finali - Al termine della prima serata, venerdì 3 ottobre il pubblico sarà chiamato a valutare le opere proposte. Si legge su tusciaup.com