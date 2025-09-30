Gentilini striglia la Fermana | Non possiamo regalare gol così
Sconfitta decisamente amara per la Fermana contro l’ Osimana di Claudio Labriola, formazione indubbiamente di buon livello che ha mostrato compattezza e solidità ma anche la capacità di punire la Fermana nelle sue ingenuità. Gialloblù che hanno prestato il fianco ad una formazione ferita dall’immeritata sconfitta con il Montecchio e che aveva una gran voglia di rifarsi. Ingenuità importanti che si pagano a caro prezzo in questa Eccellenza. Oltretutto una Fermana che ha sorpreso nella formazione iniziale, sempre di difficile previsione almeno all’inizio, visto che poco o nulla si sa prima della gara, neanche la lista dei convocati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gentilini - striglia
Gentilini striglia la Fermana: "Non possiamo regalare gol così" - Sconfitta decisamente amara per la Fermana contro l’Osimana di Claudio Labriola, formazione indubbiamente di buon livello che ha mostrato ... Scrive msn.com
Gentilini promuove la Fermana: "Avanti per la nostra strada" - L’esordio ha portato alla fine un punto in cascina per la Fermana di Gentilini ad Urbino, in una gara complicata. ilrestodelcarlino.it scrive