Sconfitta decisamente amara per la Fermana contro l’ Osimana di Claudio Labriola, formazione indubbiamente di buon livello che ha mostrato compattezza e solidità ma anche la capacità di punire la Fermana nelle sue ingenuità. Gialloblù che hanno prestato il fianco ad una formazione ferita dall’immeritata sconfitta con il Montecchio e che aveva una gran voglia di rifarsi. Ingenuità importanti che si pagano a caro prezzo in questa Eccellenza. Oltretutto una Fermana che ha sorpreso nella formazione iniziale, sempre di difficile previsione almeno all’inizio, visto che poco o nulla si sa prima della gara, neanche la lista dei convocati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gentilini striglia la Fermana: "Non possiamo regalare gol così"